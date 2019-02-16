إقامة مراسم جنازة اللاعب الارجنتيني سالا

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الحافلة التي تقل نعش المهاجم الارجنتيني ايميليانو سالا تصل الى ولاية سانتا في طريقها الى مدينة بروغريسو مسقط رأس اللاعب حيث اقيمت مراسم جنازته 16 فبراير 2019

أقيمت مراسم جنازة المهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا الذي قضى في تحطم طائرة صغيرة كان على متنها في بحر المانش الشهر الماضي، في مسقط رأسه بروغريسو السبت بحضور عائلته وسكان القرية وممثلي ناديي نانت وكارديف.

وكان جثمان سالا وصل الى الارجنتين على رحلة تجارية لشركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيروايز" الجمعة.

وشوهد وصول والد ووالدة سالا وشقيقته وبعض الاصدقاء قبل ان يلحق بهم محليون الى مراسم التشييع التي حضرها أيضا المدير التنفيذي لنادي كارديف كين شوو والمدرب نيل وورنوك، في حين تمثل نانت بشخص الأمين العام لويك موران والمدافع نيكولا بالوا.

وقال نادي بروغريسو داينال ريبيرو لوكالة فرانس برس "لقد كان (سالا) يمثل الكثير بالنسبة الينا. نحن قرية صغيرة وكان إيمي مشهورا، اللاعب الوحيد الذي مارس الاحتراف".

وتابع "يستطع الناس المرور أمام النعش لترك رسالة أو رسوم أو زهور".

وكان سالا قد قضى في سن الثامنة والعشرين، اثر تحطم طائرة كانت تقله والطيار ديفيد إيبوتسون في 21 كانون الثاني/يناير، من مدينة نانت الفرنسية حيث كان يدافع عن ألوان فريقها، الى العاصمة الويلزية التي انتقل الى فريقها كارديف سيتي المشارك في الدوري الإنكليزي.

وانتشلت جثة سالا من جزء من حطام الطائرة الصغيرة في منتصف الأسبوع الماضي، بينما لا يزال مصير الطيار ديفيد إيبوتسون مجهولا.

وأفاد تقرير لمسؤولين في الطب الشرعي خلال عرض أمام لجنة مكلفة البحث في أسباب وفاة سالا في إنكلترا الأسبوع الماضي، أن اللاعب قضى نتيجة إصابات في الرأس والجذع تعرض لها مع تحطم الطائرة.

ولم يخض سالا أي مباراة بقميص ناديه الجديد، وأثارت وفاة المهاجم موجة تضامن واسعة معه، وتحيات قبيل مباريات كرة قدم في فرنسا وإنكلترا والمسابقات القارية الأوروبية هذا الأسبوع.