شكرا لقرائتكم خبر عن «يانوفيسكي» يعلن تشكيل الإسماعيلي لمباراة النجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن البلجيكي سيدومير يانوفيسكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه لمباراة النجوم، والتي ستنطلق بعد قليل، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة 22 لمسابقة الدورى الممتاز المصري. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد فوزي. الدفاع: طارق طه – باهر المحمدي – محمد مجدي – أسامة إبراهيم. الوسط«محمود عبدالعاطي»دونجا«– محمود متولي- كريم بامبو – محمد صادق – عبدالرحمن مجدي. الهجوم: بنسون شيلونجو. ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي – ريتشارد بافور – عماد حمدي – إبراهيم عبدالخالق – يحيى زايد – وجيه عبدالحكيم – أودا مارشال.

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