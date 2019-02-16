شكرا لقرائتكم خبر عن «مهرجان الإبل»: مشاركة بكرة «الشيباني» بشوط «فردي - وضح» قانونية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أصدرت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بياناً توضيحياً حول مشاركة مالك الإبل فنجال بن سلطان الشيباني، الذي توجت بكرته «الهايلة» أمس (الجمعة) بشوط «فردي - وضح» في منافسات المهرجان المقام حالياً في الصياهد الجنوبية شمال شرقي العاصمة الرياض.

وجاء نص البيان الصادر من إدارة المهرجان: «حول ما أثير عن مشاركة فنجال بن سلطان الشيباني في المهرجان وهو عضو في لجنة التحكيم، فإن إدارة المهرجان تود أن توضح للجميع أن فنجال بن سلطان الشيباني يعد عضواً في اللجنة العليا، وليس في لجان التحكيم»، وأضافت: «في يوم مشاركة المشارك الذي له علاقة بأي لجنة في المهرجان، فإنه يبعد تماماً عن المهرجان واللجان، ويبلغ بأنه إن أراد الحضور فيكون حضوره في خيمة الملاك شأنه شأن الملاك الآخرين، وهو ما تم فعلاً».

وزادت إدارة المهرجان في بيانها: «ليس هناك ما يمنع من الاستفادة من أهل الخبرة المعروفين، على أن يستبعدوا في أي عمل له علاقة بعمل المهرجان في ما يخص مشاركتهم».

وبينت إدارة المهرجان أيضاً: «بما تقدم نكون قد جمعنا أمرين أولهما الاستفادة من تلك الخبرات، وثانيها الحيادية المطلوبة»، مضيفةً: «هذا الأمر معمول به في أمور القضاء الشرعي، فلو كان للقاضي ابن أو أب أو قريب له دعاوى قضائية، فلا يستبعد من القضاء كله، وإنما يستبعد من النظر والحكم في تلك الدعاوى فقط».

واختتمت إدارة المهرجان بيانها بـ: «فيما يخص الشرط المتداول، الذي ينص على منع جميع أعضاء اللجان وأبنائهم من المشاركة في مسابقات المهرجان، فهذا الشرط من شروط المهرجان في نسخته الثانية وليس من شروط المهرجان هذا العام»النسخة الثالثة".