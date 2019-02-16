شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي جمعان الوهران يحرز أول ميدالية للسعودية بفضيته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

سجلت السعودية في سباق العدو 200 متر للرجال كراسي متحركة فئة 54T في منافسات اليوم الثاني لألعاب القوى المقامة على مضمار وميدان نادي الثقة بالشارقة أول ميدالية فضية حيث حقق التايلندي «بيثاروت كونجراك» زمن 25,86 ث وأحرز الفضية السعودي «جمعان الوهران» بزمن 26.92 ث ونال البرونزية الكندي «ايسيا كريستوف» بزمن 27,48 ث.

وتصدرت جمهورية الجزائر بإحرازها عشر ميداليات ملونة منها سبع ذهبيات وفضيتان وبرونزية واحدة، فيما حلّ بالمركز الثاني البلد المستضيف الإمارات برصيد 20 ميدالية ملونة خمس ذهبيات وتسع فضيات وست برونزيات، وذلك ضمن فعاليات البطولة العالمية للإعاقة الحركية والبتر _2019 التي تستضيفها إمارة الشارقة.

وبعد أداء كبير من لاعبيها، حجزت تايلند مقعدها في المركز الثالث محققة عشر ميداليات ملونة مناصفة بين ذهب وفضة، فيما حلّت الهند في المركز الرابع برصيد تسع ميداليات ملونة منها أربع ذهبيات وفضيتان وثلاث برونز، فيما حلت التشيك بالمركز الخامس برصيد 11 ميدالية ملونة منها ثلاث ذهبيات، وأربع فضيات، وأربع برونزيات، تلتها المانيا بسبع ميداليات ملونة، بواقع ثلاث ذهبيات، وفضية، وثلاث برونزيات.

نادية مدجيمدج تكسر الرقم العالمي

وضربت اللاعبة الجزائرية نادية مدجيمدج موعداً مع التاريخ حيث استطاعت أن تحقق رقماً قياسياً عالمياً وقارياً جديداً على صعيد دفع الجلة فئة f56 محرزة مسافة قدرها 9,95 م.

سيطرة جزائرية على ميدان رمي الصولجان

وفي مسابقة رمي الصولجان للسيدات فئة f32 فازت الجزائرية «مونيه جاسمي» بالذهبية بمسافة 23,88 م وأحرزت الفضية الإماراتية «نورة الكتبي» بمسافة 17,54 م فيما نالت البرونزية التشيكية «انا موسكوفا» بمسافة 16,67م، وفي ذات المنافسة للرجال فئة f32f51 فاز الرامي الجزائري «لاهواري باهلاس» بالذهبية بمسافة 30,54م ونال الفضية التشيكي «راديم بولوس»بمسافة 25,35م وحصد البرونزية مواطنه «فارنتسك سوربص» بمسافة 27,91 م.

وعلى صعيد منافسات سباق 200 م عدو للسيدات فئة t373845 فازت بالمركز الأول ونالت الذهبية الألمانية «ليندي افا» بزمن 27,36 ثانية، فيما نالت لاعبة جنوب أفريقيا «شيرلي جامس» الفضية بزمن 31,99 ث وفازت بالبرونزية الألمانية «ايزابيل فكردور» بزمن 34,04 ثانية.

رمي الرمح

وفي منافسة رمي الرمح للسيدات كراسي متحركة فئة F34 فازت بالذهبية الإماراتية «ثريا الزعابي» بمسافة 11,23م فيما حلت بالمركز الثاني مواطنتها «سعاد الحمادي» بتسجيل مسافة 8,42م ونالت البرونزية اليمنية «إيمان شيخ» بتحقيقها لمسافة 6.12م.

وعلى صعيد منافسات الرجال فئة f40f41 أحرز الذهبية الهندي «سولفاراج الاجابان» بمسافة 26,68 م، فيما حصد الكرواتي «فلاديمير جاسبتر» الفضية بمسافة 31,11 م ونال البرونزية الهندي «جانوسان كاروبيا» بمسافة 23.19م.

عدو 100 م

وبسباق 100م عدو تحت 17 سنة للكراسي فئة T34385354 فاز بالمركز الأول والذهبية الإماراتي «أحمد نواد» محققاً زمناً وقدره 16,61 ثانية، ونال الفضية التايلندي «دامرونجساك اينكونغ» بزمن 19,37 ثانية، فيما حصل على البرونزية الإماراتي «محمد الشحي» بزمن 19,99ثانية.

وفي سباق 100 م عدو تحت 20 سنة شباب للفئة 43445354 f فاز بالذهبية التايلندي «دونبوم كوتشارانج» بزمن 11,50 ث والوصيف مواطنه «كانتينان كومفونج» الذي أحرز الفضية محققاً زمناً قدره 13,05ثانية، وحل بالمركز الثالث ونال البرونزية عداء جنوب أفريقيا «بيسيلوتسو مابوتي» بزمن 13,27ثانية.

وفي سباق 100 م للرجال كراسي متحركة t3334 توج بالذهبية الكندي «اوستين سمونك» بزمن 15,72 ث ونال الفضية البطل الإماراتي «محمد الحامدي» بزمن 15,78 فيما حل بالمركز الثالث الكندي «لي ليكريك» ونال البرونزية بزمن 17,35 ثانية.

دفع الجلة

وفي منافسات دفع الجلة للرجال فئة F34F57 تحت 20 سنة كراسي، نال الذهبية الرامي الإماراتي «علي حسين» بمسافة 6,91 م وتحصل على الفضية الايرلندي «شان كوران» بمسافة 5.97 م ونال البرونزية الإماراتي «سعود عبد العزيز» بمسافة 4,80 متر.

وفي دفع الجلة للرجال فئة F33 حصد الجزائري «كامل كاردجان» الذهبية بمسافة 9,95 م، فيما نال الفضية الإماراتي «عبد العزيز الشحي» بمسافة 9,07 ق بينما حصل على البرونزية مواطنه «احمد الحوسني» بمسافة وقدرها 8,74م، وضمن منافسات رجال كراسي متحركة فئة F34 حصد الذهبية التشيكي «مارتين دفوراك»بمسافة 7,54م وحل بالمركز الثاني مواطنه «مارك دودا» بمسافة 6,17 م وجاء بالمركز الاماراتي «احمد النقبي» بمسافة 5,49 م ونال البرونزية.

وضمن منافسات سيدات كراسي متحركة بفئة f54f56 f57 هيمنت سيدات الجزائر على جميع المراكز فيها، حيث فازت بالذهبية «نادية مدجيمدج»بمسافة 9,95 م بينما حصدت «صافية دجولال» الفضية بعد تحقيقها لمسافة 10,32 م، وأحرزت «نسيمة صيفي» على المركز الثالث بمسافة 9,56م ونالت البرونزية.

1500 م كراسي

وتوّج اللاعب «محمد الحمادي» بذهبية منافسة T34 محرزاً زمناً بلغ 3:31:86 دقيقة، فيما نال الفضية الكندي «اوستين سمونك» الذي أحرز زمناً وصل إلى 3:38:69 دقيقة، فيما حلّ بالمركز الثالث الكندي «لي ليكريك» محققاً زمن بلغ 3:43:71 دقيقة، في الوقت ذاته حقق اللاعب البرتغالي «هالدر موسترو» ذهبية منافسات 1500 متر كراسي فئة T51 52، محققاً زمناً قدره 5,23,36 دقيقة وحل بالمركز الثاني ونال الفضية التايلندي «بث رونج» بزمن 4,24.63 دقيقة، وحل بالمركز الثالث وحصد البرونزية موطنه نابات وينجنيثفوم بزمن 4,24,63 دقيقة.

وفي سباق الكرسي المتحركة لمسافة 1500م للرجال فئة t54 نال الذهبية التايلندي بوثارت كونجراك بزمن 3,10,05 دقيقة، وجاء وصيفاً الالماني «الحاساني بالدي» بزمن 3,15,33 دقيقة، وحل بالمركز الثالث وحصد البرونزية الكندي «الكسندر ديبونت» بزمن 3,17,13 دقيقة.

الحضور والتتويج

وتوّج الفائزين بالميداليات كل من الدكتور طارق سلطان بن خادم، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ورودي فان دن أبيلي، رئيس الاتحاد الدولي لرياضة الإعاقة الحركية والبتر، وخالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الانماء السياحي بالشارقة، وعلي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وصلاح المحمود، مدير عام هيئة الوثائق والارشيف بالشارقة وأحمد سالم المظلوم السويدي، المدير التنفيذي للبطولة.