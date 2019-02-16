شكرا لقرائتكم لاعب ويمبيلدون يفي بوعده العجيب بعد اقصاء وست هام من كأس الإتحاد الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوفى سكوت واجستاف لاعب ويمبيلدون الإنجليزى بتغيير لون لحيته إلى ألوان النادى، بعد الوعد الذى قطعه على نفسه إذا تغلب فريقه على وست هام فى كأس الإتحاد الإنجليزى.

وظهر لاعب ويمبيلدون باللوك الجديد، قبل خوض مواجهة فريقه أمام ميلوول التى تقام فى الخامسة مساء اليوم فى دور الـ 16 من البطولة.

وكان ويمبيلدون الذى يشارك فى دورى الدرجة الثانية الإنجليزيى "ليج وان" قد تغلب على وست هام المشارك فى البريميرليج 4-2 فى الدور السابق.



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سكوت واجستاف

لاعب ويمبيلدون