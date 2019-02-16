شكرا لقرائتكم فى مواجهة مصرية.. حجازي والمحمدى أساسيان فى لقاء أستون فيلا ووست بروميتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن دارين مور المدير الفني لنادي وست بروميتش ألبيون التشكيلة الاساسية التي سيخوض على أثرها مباراة أستون فيلا التي تنطلق بعد قليل على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة دورى الدرجة الأولى الإنجليزى "تشامبيونشيب".

وتحمل مباراة أستون فيلا ووست بروميتش ألبيون النكهة المصرية كونها تجمع بين ثنائى المنتخب الوطنى أحمد المحمدى وأحمد حجازى.

ذكرت الصفحة الرسمية لنادي وست بروميتش ألبيون بموقع "تويتر"، أن أحمد حجازى مدافع منتخب مصر يتواجد فى التشكيلة الاساسية للفريق بمباراة اليوم.

وإستعاد وست بروميتش ألبيون لجهود أحمد حجازى الذى تعافى من إصابة في أربطة الركبة أبعدته عن المشاركة فى المباراة الماضية ضد نوتينجهام فورست التي انتهت بالتعادل الإيجابى 2 – 2.

كما تواجد أحمد المحمدى قائد منتخب مصر في التشكيلة الاساسية لنادي أستون فيلا، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للنادي بموقع "تويتر".

ويحتل وست بروميتش ألبيون المركز الرابع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 54 نقطة، خلف ليدز يونايتد صاحب الصدارة بفارق 7 نقاط، بينما يحتل أستون فيلا المركز العاشر برصيد 44 نقطة.



تشكيل وست بروميتش

تشكيل أستون فيلا