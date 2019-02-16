شكرا لقرائتكم بايرن: كومان سليم.. وسيشارك أمام ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يوم السبت أن الإصابة التي تعرض لها كينغسلي كومان نجم الفريق خلال المباراة أمام أوغسبورغ بالدوري الألماني يوم الجمعة ليست خطيرة وأنه سيكون ضمن الخيارات المتاحة خلال المباراة الصعبة والمرتقبة أمام ليفربول منتصف هذا الأسبوع في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح بايرن أن الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب بعد إصابته في كاحل القدم اليسرى أكدت أن الإصابة خفيفة وأنه يستطيع اللحاق بمباريات الفريق المقبلة وفي مقدمتها المباراة أمام ليفربول الإنجليزي يوم الثلاثاء في ذهاب الدور الثاني (دور الستة عشر) لدوري الأبطال.

وظهر كومان (22 عاماً) بمستوى رائع في الفترة الماضية وسجل هدفين في المباراة وصنع هدف الفوز 3 - 2 الذي أحرزه زميله النمساوي ديفيد ألابا.

وعانى كومان من إصابتين في كاحل القدم خلال 2018 وكانت المرة الثانية خلال مباراة الفريق أمام هوفنهايم بالمرحلة الأولى من البوندسليغا هذا الموسم وهي الإصابة التي أبعدته عن الملاعب عدة شهور.