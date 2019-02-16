النروجي كريستوف بطل المرحلة الأولى من طواف عمان

اسماء السيد - احرز الدراج النروجي ألكسندر كريستوف المركز الأول في المرحلة الأولى التي امتدت من شاطىء السوادي الى كورنيش صحار ضمن طواف عمان الدولي السبت.

وفاز كريستوف في مرحلة واحدة على الأقل منذ عام 2014 علما بأنه شارك في 10 نسخ من طواف عمان.

وارتدى الفائز بالتالي القميص الأحمر المخصص لمتصدر الترتيب العام.

أما الفرنسي براين كوكار فحل في المركز الثاني مشيرا الى ان "كريستوف كان قويا جدا، وحاولنا تقليص الأضرار قدر الامكان".

وجاء الفرنسي الآخر ناصر بوهامي ثالثا.

ترتيب الخمسة الاوائل:

1- النروجي الكسندر كريستوف (فريق الامارات) قطع مسافة 5ر138 كلم في 50ر54ر2 ساعتين

2- الفرنسي براين كوكار (فايتل كونسيبت) بفارق 4 ثوان

3- الفرنسي ناصر بوهاني (كوفيديس) بفارق 6 ثوان

4- الايطالي جاكومو نيتزولو (دايركت إينيرجي) بفارق 10 ثوان

5- الايطالي نيكولو بونيفازيو (دايمانشين داتا) التوقيت ذاته