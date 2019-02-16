شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل.. وتجهيز 4 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى حسام عاشور لاعب الأهلي تدريبات منفردة اليوم على هامش مران الغائبين عن مواجهة الإنتاج الحربى التى تقام مساء اليوم، فى إطار مباريات الأسبوع 22 من بطولة الدورى الممتاز.

وقام عاشور بالجرى الخفيف حول الملعب وأداء جلسة فى الجيم تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائى التأهيل، ضمن برنامجه التأهيلى الذى يخضع له عقب تعرضه لإصابة عضلية، والتى أبعدته عن المشاركة فى المران الجماعى.

وبدأ حسام عاشور مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلى بالجرى الخفيف حول الملعب، فى خطوة جديدة ضمن برنامجه التأهيلى نحو العودة من جديد للمشاركة الجماعية، وتجهيزه للمباريات الرسمية الفترة المقبلة.

فيما شارك الرباعى أحمد فتحى ووليد أزارو وأحمد حمودى وصالح جمعة فى المران الجماعى للاعبين الغائبين عن مباراة الإنتاج الحربى، والذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.

وشارك الرباعي فى المران البدنى وتدريبات الكرة فى خطوة جديدة نحو عودتهم من جديد إلى التواجد مع الفريق في الفترة المقبلة.