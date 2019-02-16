سوبر كورة.. الزمالك للاعبى الفريق: "مفيش فلوس إلا إذا؟"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع مجلس إدارة نادى الزمالك شروطا خاصة للإفراج عن مستحقات اللاعبين خلال المرحلة المقبلة، بعد قرار تجميد المستحقات عقب التعادل مع نصر حسين داى الجزائرى بهدف لكل فريق خلال الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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