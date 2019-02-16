شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ركلات الجزاء شعار الجولة الـ22 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الجولة الـ22 بالدورى الممتاز ترفع شعار "ركلات الجزاء هى الحل" لإحراز الأهداف على صعيد 6 مباريات لعبت حتى الآن، ويتبقى على ختامها 3 لقاءات فقط بين الإسماعيلى مع النجوم والأهلى مع الإنتاج الحربى المقرر لهما اليوم، والزمالك مع إنبى التى ستقام غدا الأحد.

ويرصد الخليج 365 الـ6 ركلات جزاء التى تم احتسابها فى الجولة الـ22 بالدورى حتى الآن:

الركلة الأولى

أحرز حسام باولو لاعب الداخلية الركلة الأولى فى هذه الجولة بالدقيقة 80 فى مباراة فريقه أمام الجونة، والتى انتهت بالتعادل بنتيجة 2 /2 على ملعب استاد كلية الشرطة بالعباسية.

أما السورى عمر خربين، لاعب بيراميدز، فأحرز الركلة الثانية فى الدقيقة 62 فى مباراة فريقه أمام سموحة والتى انتهت بفوز بيراميدز 4 /0 على ملعب استاد الدفاع الجوى.

بينما أحرز شكرى نجيب لاعب بتروجت ركلة جزاء الدقيقة 31 فى مباراة فريقه أمام حرس الحدود والتى انتهت بتعادل كلا الفريقان 2 / 2.

أحرز محمد الشبينى لاعب حرس الحدود الركلة الخامسة فى هذه الجولة بالدقيقة الـ 37 فى نفس مباراة بتروجت التى انتهت بالتعادل.

كما أحرز شكرى نجيب لاعب بتروجت الركلة الخامسة فى هذه الجولة بالدقيقة 52 فى نفس لقاء فريقه أمام بتروجت ليحرز ههدفين من ركلة جزاء فى مباراة واحدة.

فيما أحرز أحمد على لاعب المقاولون الركلة السادسة بالجولة الـ22 فى الدقيقة 48 فى مباراة فريقه أمام طلائع الجيش والتى انتهت بنتيجة 2 /0 لصالح ذئاب الجبل.