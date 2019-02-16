شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حجم إصابة حازم إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بالزمالك حجم إصابة حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق والذى يغيب عن مباراة إنبى، المقرر لها غدا الأحد على ملعب بتروسبورت، فى الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز بسبب الإيقاف.

وأوضح المصدر ذاته أن الظهير الأيمن للزمالك يعانى من إصابة بالتهابات فى الركبة تسببت فى غيابه عن مباراة الفريق الأخيرة أمام نصر حسين داى الجزائرى فى الكونفدرالية والتى انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ويخضع حازم إمام حاليا لبرنامج علاجى وتأهيلى فى الفترة الحالية لتجهيزة للمشاركة فى التدريبات الجماعية بعد مباراة إنبى.