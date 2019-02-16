شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يقود تشكيل النجوم ضد الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لنادى النجوم، بقيادة أحمد سامى، تشكيل مباراة فريقه لمواجهة الإسماعيلى فى الرابعة عصر اليوم، السبت على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدورى المصرى الممتاز.

ويضم تشكيل النجوم كلاً من: عصام الحضرى في حراسة المرمى ، محمود فتح الله، خالد عبد الرازق، مايكل أزخومين، أحمد أيمن فى خط الدفاع، محمود حليمو، عمرو السيسي، محمد همام، إسلام الفار، أيمن غباشي في خط الوسط، صلاح أمين في الهجوم.

وعلى مقاعد البدلاء كل من: أحمد عبد الفتاح حارس مرمى، أحمد شرويدة، كوريه ديديه، توسين أومويلى، لاما كولين، أحمد ربيع، وإسلام حازم.