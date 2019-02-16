شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطلب طاقم حكام أوروبى لمباراته أمام الجونة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب نادى بيراميدز من اتحاد الكرة تعيين طاقم حكم أوروبى لمباراته المقبلة فى الدورى أمام الجونة. وأكد مسئولو بيراميدز أنهم سيرسلون للجبلاية 25 ألف دولار نظير استقدام الحكام الأوربيين، كما حدث من قبل فى مباراة سموحة الأخيرة بالدورى. يذكر أن بيراميدز طلب من اتحاد الكرة استقدام حكام عرب وأوربيين لكل مبارياته بالدورى.

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