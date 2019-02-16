جهاز منتخب الشباب يحضر مباريات بطولة منتخبات المناطق بالقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001، بقيادة ربيع ياسين، مباريات بطولة منتخبات المناطق المقامة فى القاهرة. وحرص على حضور مباريات البطولة كل من: ربيع ياسين، عبد الستار صبرى المدرب العام، عادل محفوظ مدير المنتخب، من أجل متابعة مستويات اللاعبين وانتقاء العناصر المميزة وضمها لمنتخب مصر الفترة المقبلة، حيث تقام المباراة النهائية غدا. ويستعد المنتخب الوطني لخوض دورة شمال أفريقيا التى ستقام فى الإسكندرية خلال شهر أبريل المقبل.

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