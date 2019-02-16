شيلونجو يقود هجوم الإسماعيلى أمام النجوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البلجيكى سيدومير يانوفيسكى، المدير الفنى للإسماعيلى، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة النجوم بعد قليل فى الجولة الــ22 بمسابقة الدورى المحلى. تشكيل الإسماعيلى أمام النجم تشكيل الإسماعيلى أمام النجم حراسة المرمى .. محمد فوزى خط الدفاع .. طارق طه – باهر المحمدى – محمد مجدى – أسامة إبراهيم خط الوسط الدفاعى .. محمود دونجا – محمود متولى خط الوسط الهجومى.. كريم بامبو – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى خط الهجوم.. شيلونجو وعلى مقاعد البدلاء: محمد مجدى – ريتشارد بافور – عماد حمدى – إبراهيم عبد الخالق – يحيى زايد – وجيه عبد الحكيم – أودا مارشال.

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