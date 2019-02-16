شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى يلتقى اللجنة المنظمة لبطولة البحر المتوسط لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقي الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس كامل أبو زهرة سكرتير عام محافظة بورسعيد، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد وعضو مجلس إدارة اتحاد البحر المتوسط، باللجنة المنظمة لبطولة البحر المتوسط للناشئين لكرة اليد مواليد 2002، والتى تستضيفها بورسعيد خلال الفترة من 17 إلى 23 فبراير 2019.

وأكد صبحي اهتمامه بكافة الألعاب الرياضية، وأن الوزارة تقف داعمة لاتحاد اليد وكافة الاتحادات المختلفة التى تنظم البطولات العالمية التى تقام على مصر، مشيرا إلى أن الوزارة تسهل كافة الأمور من أجل العمل على إنجاح البطولة، وأن كرة اليد هى اللعبة الشعبية الثانية فى مصر والوزارة توليها كل الاهتمام، كما أن استضافة البطولة على أرض بورسعيد يؤكد أن شعب بورسعيد شعب رياضى ويسعد بإقامة كافة الأنشطة الرياضية على أرضه ويرحب بالجميع.

فيما أثنى فرانشسكو بروموتو، رئيس اتحاد البحر المتوسط، على الجهود المبذولة من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى لكرة اليد لإقامة البطولة وتذليل جميع العقبات وتوفيرها للعمل على إنجاح البطولة، وخروجها كما اعتاد من مصر دائما أن تقيم البطولات العالمية والدولية.

وأوضح هشام نصر أن الاتحاد المصرى لكرة اليد بدأ الاستعداد لاستضافة البطولة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وأن الاتحاد توجه بالدعوة لثلاث دول شقيقة للمشاركة فى البطولة وهم "المملكة العربية السعودية – الإمارات العربية المتحدة – رومانيا" وهى دول غير مطلة علي البحر المتوسط ولكن ستفيد جميع الفرق في الاحتكاك معهم.

يشارك في البطولة 12 فريق هم " فرنسا – تركيا – مونتنجرو – إيطاليا – رومانيا – تونس – المغرب – الجزائر – اليونان – المملكة العربية السعودية – الامارات العربية المتحدة – مصر " والتي تم تقسيمها الي مجموعتين المجموعة الاولي بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية والمجموعة الثانية بصالة كلية التربية الرياضية.

حضر اللقاء إيهاب العزب المدير التنفيذي للاتحاد المصري لليد والدكتور علي أبو سمرة وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد وفرانشسكو بروموتو رئيس اتحاد البحر المتوسط، جولان انصاري نائب رئيس اتحاد البحر المتوسط، هيكل حمودة نائب امين صندوق البحر المتوسط والكابتن عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد والمشرف علي بطولة البحر المتوسط، النائب محمود حسين عضو مجلس النواب ولفيف من قيادات المحافظة ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.