شكرا لقرائتكم خبر عن زمالك 2003 يثأر لفريق الشباب من النجوم برباعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الناشئين لكرة القدم بنادى الزمالك مواليد 2003 الفوز على نظيره نجوم إف سى بأربعة أهدف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين بالجولة الحادية والعشرين ببطولة الجمهورية للناشئين.

أحرز أهداف الزمالك كل من عبد الرحمن حمادة "هدفين" ومحيى جمعة "هدفين" ليقودا الأبيض للفوز على النجوم الذى فاز شبابه مواليد 99 على الأبيض خلال الأسبوع الماضى بخماسية، ما أدى إلى رحيل وليد صلاح عبد اللطيف عن القيادة الفنية لفريق الزمالك مواليد 99.

يذكر أن فريق الناشئين بالزمالك يقوده المدير الفنى سامح إسماعيل ويعاونه سامى عبد الحليم ومنتصر الجدى ومغاورى إداريا.