شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة بتروسبورت.. 7 أرقام لـ"الأهلى والإنتاج" فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير الأهلاوية المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى والإنتاج الحربى، والمحدد لها السابعة مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، فى إطار الجولة الـ 22 بالدورى الممتاز.

ويسعى فريق الأهلى فى هذه المواجهة إلى مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية بعدما حقق الفوز فى عدة لقاءات متتالية بالدورى، بينما يطمح الإنتاج الحربى فى تحقيق نتيجة جيدة مثلما تعادل فى الدور الأول سلبيا.

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ"الأهلى والإنتاج الحربى" بالدورى الممتاز فى الجدول التالى: