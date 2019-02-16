شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 5 مكاسب تنتظر الأهلي أمام الإنتاج الحربى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يأمل فريق الأهلي فى الفوز على الإنتاج الحربى اليوم، السبت، ضمن مواجهات الجولة الـ22 بمسابقة الدورى الممتاز، لتحقيق 5 مكاسب مهمة للمارد الأحمر، ونستعرض فى السطور التالية الأهداف التى يسعى الأهلي لتحقيقها أمام الإنتاج..

مواصلة الضغط على الزمالك فى صراع الدورى

يسعي الأهلى لمواصلة الضغط على الزمالك فى صراعه على درع الدورى، ويعد الفوز على الإنتاج الحربى فى مباراة اليوم يقرب الفارق بينه وصاحب المركز الأول لـ6 نقاط، خاصة أن المارد الأحمر حقق 5 انتصارات متتالية فى مسابقة الدورى الممتاز بدأت أمام سموحة ثم المقاصة ووادى دجلة وإنبى، وأخيرا أمام حرس الحدود، وهو ما صعد بالفريق إلى المركز الثالث فى جدول الدورى برصيد 39 نقطة، وأصبح ينافس بقوة الزمالك على صدارة المسابقة.

عودة الأداء الجمالي

قدم الأهلى مع المدرب الأوروجويانى مارتين لاسارتى فى المباريات الماضية مستوى مميزا، ولكن فى آخر 3 مباريات تراجع مستوى الفريق أمام مباريات إنبى والحدود فى الدورى، وسيمبا التنزاني فى دورى أبطال أفريقيا، ويهدف الجهاز الفنى للأهلي عودة الأداء الجمالى أمام الإنتاج الحربى لعودة الجماعية مرة أخرى بين اللاعبين وتحقيق الانتصارات.

الاطمئنان على العائدين من الإصابة

تعرض معظم لاعبى فريق الأهلي للإصابات أكثر ما يؤرق الجهاز الفنى، وعاد بعض هؤلاء اللاعبين للفريق بعد شفائهم، وتشهد مباراة الإنتاج اليوم عودة سعد سمير وهشام محمد، ويحتاج المارد الأحمر للدعم فى جميع صفوفه نظراً لضغط المباريات فى الفترة الحالية سواء فى الدورى أو بطولة أفريقيا.

إعادة الثقة فى لاسارتي

مازال الأوروجوياني مارتن لاسارتي يحتاج ثقة الجماهير الحمراء، خاصة أنه بدء تجربته مع القلعة الحمراء رسمياً لم يصل لدرجة الإقناع التامة مع جماهير الفريق، ولم يشعر جمهور الأهلي بالرضا عن مستوى لاسارتي حتى الآن، فالمدير الفنى يقود الفريق بشكل جيد للغاية فى بعض المباريات، كما حدث تحديداً فى مباراتي المقاصة وسيمبا، واللتين قدم فيهما الأحمر أدءً قوياً وسجل ثمانية أهداف ولم تستقبل شباكه أى أهداف، وهو ما نال إشادة جمهور الأهلي، ويحتاج المدير الفنى للفوز فى مباراة اليوم أمام الإنتاج وتقديم أداء جيد لإعادة الثقة فيه.

محو آثار هزيمة سيمبا فى دورى أبطال أفريقيا

الأهلي يسعي للفوز على الإنتاج الحربي من أجل استعادة الثقة مرة أخرى ومحو آثار الهزيمة من سيمبا التنزانى فى دورى أبطال أفريقيا، خاصة أن أى نتيجة غير الفوز قد تتسبب فى فقدان الجماهير ثقتها فى الفريق، بعدما بدأ يستعيد نتائجه الجيدة مؤخرا فى الدورى وفى بطولة أفريقيا التى ينتظر الجماهير الفوز بها فى هذه النسخة.