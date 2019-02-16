الإسماعيلي يُهاجم النجوم بشيلونجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ شريف عادل: أعلن البلجيكي سيدومير يانوفيسكي، المدير الفني للإسماعيلى تشكيل فريقه لملاقاة النجوم في الرابعة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الأسبوع الــ 22 بمسابقة الدوري. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد فوزي. خط الدفاع: طارق طه، باهر المحمدي، محمد مجدي، أسامة إبراهيم Advertisements خط الوسط الدفاعي: محمود دونجا – محمود متولي. خط الوسط الهجومي: كريم بامبو، محمد صادق، عبد الرحمن مجدي. خط الهجوم: شيلونجو ويجلس على مقاعد البدلاء كلاً من محمد مجدي، ريتشارد بافور، عماد حمدي، إبراهيم عبد الخالق، يحيى زايد، وجيه عبد الحكيم وأودا مارشال.

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