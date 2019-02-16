مصدر لمصراوي: 4 حكام مصريين بأمم أفريقيا 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد عبد الباسط:
قال مصدر مسؤول باتحاد كرة القدم، إن هناك 4 حكام مصريين سيتواجدون بكأس أمم أفريقيا 2019 بمصر.
وتستعد مصر لاستضافة منافسات أمم أفريقيا 2019، في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.
وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 ستشهد وجود ثنائي حكام للساحة، وثنائي أخر كحكام مساعدين.
وتابع "تم الاستقرار على تواجد جهاد جريشة وأمين عمر كحكام للساحة في أمم أفريقيا من مصر، على أن يتواجد محمود البنا كبديل، حال حدث أي ظرف لأي من الثنائي".
واختتم:"تم الاستقرار أيضًا على تواجد الثنائي المساعد محمود أبوالرجال وسمير جمال بالبطولة الأفريقية".
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