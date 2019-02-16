غوارديولا يعتذر لرياض محرز

وجه مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، الاعتذار للاعبه رياض محرز، بسبب قلة مشاركاته في الأسابيع الأخيرة، مشدداً على أن الجناح الجزائري لا يتحمل اللوم.

وغاب محرز، الذي انتقل إلى إستاد الاتحاد من ليستر سيتي في صفقة قياسية لناديه الحالي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (77.36 مليون دولار) في بداية الموسم، عن التشكيلة الأساسية في الدوري منذ الفوز على ساوثامبتون في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأبهر محرز (27 عاماً) غوارديولا بصناعة أكبر قدر من الفرص، لكن تألق رحيم سترلينغ وليروي ساني وبرناردو سيلفا منع اللاعب الجزائري من اللعب بانتظام.

وأبلغ غوارديولا الصحافيين: “أنا السبب في عدم مشاركته والذنب ليس ذنبه على الاطلاق.. أنا حزين لأنه يتدرب بشكل رائع.. نملك لاعبين رائعين مثل برناردو وسترلينغ في المقدمة وهذا هو السبب الوحيد لغيابه، ولا يوجد سبب محدد مثل الانزعاج منه أو شيء من هذا القبيل”.

ومن المنتظر مشاركة محرز أمام نيوبورت كانتري في الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي اليوم السبت، عندما يتطلع لزيادة رصيده بعد أن سجل تسعة أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم.