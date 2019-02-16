رابيو يرى نفسه بقميص برشلونة

أشارت تقارير صحافية فرنسية إلى أن لاعب الوسط أدريان رابيو، الذي يعيش صراعاً مع ناديه باريس سان جيرمان بسبب رغبته في الرحيل، بات يعتبر انتقاله لبرشلونة الإسباني الصيف المقبل في حكم المحسوم.

وأشارت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية في عددها الصادر اليوم السبت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً يتحدث مع المحيطين به على أساس أن انتقاله للبرسا الصيف المقبل أصبح أمراً محسوماً، وذلك بناء على الاتفاق الشفهي الذي توصل إليه مع النادي الكاتالوني.

وعلى الرغم من ذلك، يؤكد محيط اللاعب الفرنسي أنه لم يوقع على أي شيء حتى الآن، علماً بأن عقده مع باريس سان جيرمان ينتهي في 30 يونيو (حزيران) من العام الجاري.

من جانبه، أكد رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، في 6 فبراير (شباط) الجاري على عدم وجود أي اتفاق موقع مع الدولي الفرنسي.

يشار إلى أن بي إس جي قرر منذ نحو شهرين تجميد نشاط رابيو مع الفريق، بسبب رفضه تجديد عقده مع النادي، وتعتبر الآمال شبه معدومة في عودته للعب مع نادي العاصمة الفرنسية.