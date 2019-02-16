أوزيل يرفض الرحيل.. وإيمري يشعر بالانزعاج

رفض نجم فريق آرسنال الإنجليزي، الألماني مسعود أوزيل،الرحيل عن الفريق الشهر الماضي، ليعقد بهذا محاولات النادي للتخلص من اللاعب في ظل خروجه من حسابات المدير الفني للفريق، الإسباني أوناي إيمري، حسبما أفادت وسائل الإعلام البريطانية اليوم السبت.

ورغم تقاضيه أعلى راتب للاعب في تاريخ نادي آرسنال حيث يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني (451 ألف دولار) أسبوعياً، لم يعد أوزيل ضمن حسابات إيمري.

وخاض أوزيل، الفائز مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل، 18 مباراة فقط مع آرسنال في الموسم الحالي، فيما استبعده إيمري تماماً من قائمة الفريق في العديد من المباريات، وكان آخرها خلال المباراة التي خسرها الفريق 0-1 أمام باتي بوريسوف البيلاروسي الخميس الماضي.

وأوضحت صحيفة دايلي ميل البريطانية أن آرسنال يبحث عن ناد مناسب ليرحل إليه أوزيل، ولكن الراتب الضخم الذي يتقاضاه اللاعب يقف حائلا دون إيجاد خيار مناسب.

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وحاول باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ضم اللاعب في يناير (كانون ثان) الماضي على سبيل الإعارة، ليكون بديلاً لنيمار في حالات إصابة النجم البرازيلي، ولكن أوزيل عارض ورفض هذه الصفقة.

ويشعر أوزيل (30 عاماً) بالسعاد للحياة في لندن، ولا يبدو على استعداد للرحيل على سبيل الإعارة، إذ يفضل الانتقال بشكل نهائي في فترة الانتقالات الصيفية، حسبما أفادت صحيفة ذا صن البريطانية.

وأصبح إيمري أيضاً منزعجاً من إعلان أوزيل بشكل منتظم عن عدم إمكانية مشاركته في المباريات، بسبب معاناته مرضياً، أو من إصابات في الظهر أو الركبة، حسبما أفادت التقارير الإعلامية.

وغاب أوزيل حتى الآن عن أكثر من 100 مباراة للفريق في المواسم الستة التي قضاها مع الفريق وذلك بسبب الإصابات رغم أنها لم تكن إصابات كبيرة.