موافقة مبدئية من يوفنتوس بترك جناحه لمانشستر يونايتد

ذكرت آخر التقارير الواردة من إيطاليا أن إدارة يوفنتوس وافقت بالفعل على بيع اللاعب الدولي البرازيلي “دوجلاس كوستا” لمانشستر يونايتد، كجزء من صفقة تبادلية محتملة عند فتح الميركاتو الصيفي.

وقالت قناة الراي سبورت الإيطالية أنه تم تقديم عرض بقيمة 53.9 مليون جنيه إسترليني لشراء جناح بايرن ميونخ السابق الذي يعيش أيامه الأخيرة على ما يبدو بين أسوار يوفنتوس بسبب عدم إلتزامه بأوامر المدير الفني للفريق “ماسيمليانو أليجري”.

وسبق ليوفنتوس رفض مبلغ 60 مليون يورو لبيع دوجلاس كوستا لمانشستر يونايتد في الأيام الأخيرة من الميركاتو الشتوي الماضي، لكن فكرة استخدامه لاستعادة بول بوجبا في صفقة تبادلية خلال الصيف تبدو فكرة مغرية وإن لم تحدث فالتخلص منه بهذا المبلغ ليس شيئًا سيئًا.

Advertisements

وإذا ما تمت الصفقة سيكون دوجلاس كوستا رابع أغلى لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد، خلف الأرجنتيني أنخل دي ماريا الذي انضم من ريال مدريد مقابل 63 مليون جنيه إسترليني صيف 2014.

وألمح دوجلاس كوستا بموافقته على العرض حين قام بعمل إعجاب لتغريدة خاصة بمانشستر يونايتد من حسابه الرسمي في تويتر.

صاحب الـ 28 عامًا، كان وقع على عقد دائم مع يوفنتوس في الميركاتو الصيفي 2018 مدته أربعة أعوام، قضى منهم نصف موسم متوسط بعض الشيء، علمًا بأنه كان يلعب خلال الموسم الماضي مع السيدة العجوز بنظام الإعارة من بايرن ميونخ.