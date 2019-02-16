شاهد.. مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري بكأس زايد للأندية الأبطال

الاتحاد السكندري

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

تقدم بوابة الوفد بثا مباشرا لمباراة الهلال السعودي ضد الإتحاد السكندري، على استاد جامعه الملك سعود بالرياض ، في إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة العربية (كأس زايد).

یخوض الهلال الشهیر بـ«الزعیم» المباراة بمعنویات عالیة بعد أن حقق فوزا على القادسیة بأربعة أهداف مقابل هدف فى مشواره نحو الحفاظ على مهما صدارة الدورى السعودى.

والأمر نفسه ینطبق على الاتحاد السكندرى الذى فاز على وادى دجلة

بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد فى الدورى المصرى، وبعد مرور 22 جولة من عمر الدورى، استطاع الفریق السكندرى أن یبقى فى وسط الجدول محتلا المركز العاشر.

یعتمد الكرواتى زوران مامیتش المدیر الفنى الجدید للهلال على مجموعة متمیزة من اللاعبین أبرزهم جومیز، وجیوفینكو ومحمد كنو وإدواردو، بینما یعتمد حلمى طولان على مجموعة متجانسة یبرز منهم

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رزاق سیسیه، وخالد قمر وإیمانویل بیناهینى وبازوكا وعمار حمدى.

ویغیب عن الهلال عمر عبدالرحمن «عمورى» وجوناثان سوریانو وسالم الدوسرى سلمان الفرج للإصابة، بینما لا یعانى الفریق السكندرى أى غیابات.

ویسعى فریق الهلال لتحقیق الفوز لوضع قدم فى الدور نصف النهائى قبل مباراة العودة بین الفریقین التى ستقام فى الإسكندریة یوم 25 فبرایر من البطولة العربیة، وكان فریق الهلال قد تأهل لدور ربع النهائى من البطولة العربیة بعد تخطى عقبة النفط العراقى بمجموع مباراتى الذهاب والإیاب 6-0، بینما أقصى الاتحاد السكندرى منافسه الزمالك بركلات الترجیح.

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