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عصام الحضري يقود النجوم أمام الإسماعيلي

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عصام الحضري يقود النجوم أمام الإسماعيليعصام الحضري
كتبت: سارة جاب الله

أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق النجوم عن تشكيل مباراة فريقه لمواجهة الإسماعيلى فى الرابعة عصر اليوم، السبت على استاد جهاز العسكرى، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من

الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل النجوم كالتالي :

في حراسة المرمي: عصام الحضرى

في خط الدفاع:  محمود فتح الله، خالد عبد الرازق، مايكل أزخومين،

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أحمد أيمن

في خط الوسط: محمود حليمو، عمرو السيسي، محمد همام، إسلام الفار، أيمن غباشي

في الهجوم: صلاح أمين .

 وتشهد مقاعد البدلاء كلاً من:

أحمد عبد الفتاح حارس مرمى، أحمد شرويدة، كوريه ديديه، توسين أومويلى، لاما كولين، أحمد ربيع، وإسلام حازم.

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