الجونة يخاطب اتحاد الكرة بشأن حكام مباراة بيراميدز

الجونة كتب: عبدالرحمن أبوهاشم أرسل نادي الجونة خطابا رسميا لاتحاد الكرة المصري تضمن التحفظ على تعيين حكام عرب لإدارة مباراته أمام بيراميدز والمقرر لها الثلاثاء ١٩ فبراير الحالي

ورحب نادي الجونة في خطابه لاتحاد الكرة بتعيين حكام من خارج قارتي آسيا وإفريقيا لإدارة المباراة سالفة الذكر. مباراته أمام بيراميدز والمقرر لها الثلاثاء ١٩ فبراير الحاليعلى ملعب الجونة.ورحب نادي الجونة في خطابه لاتحاد الكرة بتعيين حكام من خارج قارتي آسيا وإفريقيا لإدارة المباراة سالفة الذكر.

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