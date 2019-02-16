شيلونجو يقود هجوم الإسماعيلى أمام النجوم

شيلونجو كتب - محمد معتز صلاح الدين أعلن البلجيكى سيدومير يانوفيسكى، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، تشكيل فريقه أمام النجوم بعد قليل فى الجولة الــ22 من الدورى الممتاز. من الدورى الممتاز. وجاء تشكيل الفريق لمباراة اليوم كالتالي: في حراسة المرمى: محمد فوزي Advertisements في الدفاع: طارق طه، باهر المحمدي، محمد مجدي، أسامة إبراهيم في خط الوسط: محمود دونجا، محمود متولي، محمد صادق في الهجوم: كريم بامبو،شيلونجو، عبدالرحمن مجدي

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