شاهد.. وزير الرياضة يتفقد ستاد بورسعيد استعدادًا لأمم أفريقيا

جولة تفقدية للوزير في ستاد بورسعيد كتب - عادل يوسف وعبد الرحمن أبو هاشم: قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بجولة تفقدية باستاد المصري البورسعيدي.

استمع الوزير الي آخر المستجدات في عملية التطوير ورفع كفاءة الاستاد من أجل التجهيز لبطولة أمم أفريقيا والتي تستضيفها مصر، حيث إنه من المقرر أن تستضيف بورسعيد إحدى المجموعات التي ستقام عليها البطولة بالاضافة الي تجهيز عملية دخول الجماهير والمقاعد المخصصة لهم، وايضا رفع كفاءة النجيلة.

أشار صبحي الى أن بطولة الأمم الأفريقية ستجذب أكثر من ٥٠ ألف سائح سيأتون لزيارة مصر لمشاهدتها بالاضافة الي وجود ٢.١ مليون متابع للبطولة، مؤكدا أن بطولة الأمم الأفريقية بطولة استثنائية وهي بطولة هامةجدا.

الجدير بالذكر أنه تم غلق الاستادات التي سيقام عليها البطولة لتطويرها ورفع كفاءتها استعدادا للبطولة. مصر، حيث إنه من المقرر أن تستضيف بورسعيد إحدى المجموعات التي ستقام عليها البطولة بالاضافة الي تجهيز عملية دخول الجماهير والمقاعد المخصصة لهم، وايضا رفع كفاءة النجيلة.أشار صبحي الى أن بطولة الأمم الأفريقية ستجذب أكثر من ٥٠ ألف سائح سيأتون لزيارة مصر لمشاهدتها بالاضافة الي وجود ٢.١ مليون متابع للبطولة، مؤكدا أن بطولة الأمم الأفريقية بطولة استثنائية وهي بطولة هامةجدا.الجدير بالذكر أنه تم غلق الاستادات التي سيقام عليها البطولة لتطويرها ورفع كفاءتها استعدادا للبطولة.



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