شاهد.. مباراة الإسماعيلي أمام النجوم بالدوري الممتاز

الاسماعيلي تقدم بوابة الوفد بثا مباشرا لمباراة الإسماعيلى والنجوم على ملعب «جهاز الرياضة العسكرى» ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز. ويسعى الإسماعيلى بقيادة مدربه البلجيكى سيدومير يانيفسكى تعزيز انطلاقته بالدورى بعد أن رفع رصيده إلى 24 نقطة فى المركز العاشر ويسعى الدراويش للتقدم نحو المربع الذهبى. ويعتمد الإسماعيلى على تشكيلته التى تضم الحارس محمود رضا وأمامه محمود متولى وباهر المحمدى وأسامة إبراهيم وطارق طه للدفاع ومحمد صادق وعماد حمدى والتنزانى يحيى زايد للوسط وكريم بامبو والناميبى بينسون شيلونجو وعبدالرحمن مجدى للهجوم. النجوم بقيادة مدربه أحمد سامى Advertisements يحتل المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة، وتبدو هناك مواجهة خاصة بين عصام الحضرى حارس المرمى وفريقه السابق الإسماعيلى. ويعتمد النجوم على تشكيلة تضم الحارس عصام الحضرى وأمامه الرباعى محمود فتح الله وخالد عبدالرازق وأحمد أيمن والنيجيرى مايكل أزيخومين للدفاع ومحمود عبدالحليم وعمرو السيسى ومحمد همام للوسط وأحمد عبدالباسط شرويدة وأيمن الغباشى وصلاح أمين للهجوم. شاهد..

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