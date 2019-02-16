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اتخذت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، قرارًا مثيرًا للجدل داخل منظومة التحكيم، بشأن تعيينات الحكام، خلال مواجهة الإسماعيلي والنجوم اليوم بالجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز.
وكشف مصدر لـ "الوفد"، أناللجنة قررت تعيين عمر فتحي حكمًا مساعدًا في لقاء النجوم والإسماعيلي اليوم، رغم أن آخر لقاء لعبه الحكم كان بين النجوم والمقاولون بالجولة الـ20 للدوري.
وتابع المصدر، أنه من المعروف داخل منظومة التحكيم، عدم تكرار تعيين حكم سواء حكم ساحة أو مساعد أو إضافي، مباراتين متتاليتين لنفس الفريق في الدوري.
وواصل أن هذا الخطأ مسئولية عصام عبد الفتاح رئيس اللجنة بالدرجة الأولى خاصة أن تعيينات واختيارات الحكام تكون تحت إشرافه وبموافقته.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة.. المساعد عمر فتحي يشارك في إدارة مباراتين متتاليتين للنجوم بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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