مفاجأة.. المساعد عمر فتحي يشارك في إدارة مباراتين متتاليتين للنجوم بالدوري

عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام (أرشيفية)

كتب - كريم عبد المحسن:

اتخذت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، قرارًا مثيرًا للجدل داخل منظومة التحكيم، بشأن تعيينات الحكام، خلال مواجهة الإسماعيلي والنجوم اليوم بالجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز.

وكشف مصدر لـ "الوفد"، أن

اللجنة قررت تعيين عمر فتحي حكمًا مساعدًا في لقاء النجوم والإسماعيلي اليوم، رغم أن آخر لقاء لعبه الحكم كان بين النجوم والمقاولون بالجولة الـ20 للدوري.

وتابع المصدر، أنه من المعروف داخل منظومة التحكيم، عدم تكرار تعيين حكم سواء حكم ساحة أو مساعد أو إضافي، مباراتين متتاليتين لنفس الفريق في الدوري.

وواصل أن هذا الخطأ مسئولية عصام عبد الفتاح رئيس اللجنة بالدرجة الأولى خاصة أن تعيينات واختيارات الحكام تكون تحت إشرافه وبموافقته.