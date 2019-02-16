أشرف صبحي يقوم بجولة تفقدية بالمدينة الرياضية ببورسعيد

د.أشرف صبحي وزير الرياضة (أرشيفية) كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم: قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه المهندس كامل ابو زهرة سكرتير عام محافظة بورسعيد والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد بجولة تفقدية في المدينة الرياضية ببورسعيد.

وتفقد صبحي الصالة المغطاة التي ستستقبل بطولة البحر المتوسط للناشئين لكرة اليد والتي ستقام عليها مباريات المجموعة الأولى، والتجهيزات التي تجري في الصالة استعدادًا للبطولة من أرضية الملعب وتركيب الساعات الرقمية وتجهيز المقاعد للجماهير بالإضافة الي غرف خلع

الجدير بالذكر أنه ستقام البطولة خلال الفترة من ١٧ الي ٢٣ فبراير ٢٠١٩ بمدينة بورسعيد ويشارك فيها ١٢ دولة.

رافق الوزير في جولته أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة البحر المتوسط للناشئين والدكتور علي ابو سمرة مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد ولفيف من قيادات المحافظة والمديرية.

للناشئين لكرة اليد والتي ستقام عليها مباريات المجموعة الأولى، والتجهيزات التي تجري في الصالة استعدادًا للبطولة من أرضية الملعب وتركيب الساعات الرقمية وتجهيز المقاعد للجماهير بالإضافة الي غرف خلعملابس، وتوجه بعدها الي ملعب كرة القدم.الجدير بالذكر أنه ستقام البطولة خلال الفترة من ١٧ الي ٢٣ فبراير ٢٠١٩ بمدينة بورسعيد ويشارك فيها ١٢ دولة.رافق الوزير في جولته أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة البحر المتوسط للناشئين والدكتور علي ابو سمرة مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد ولفيف من قيادات المحافظة والمديرية.

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