موعد لقاء النيجر يحسب عدد تدريبات منتخب مصر في نيجيريا

كتب - كريم عبد المحسن:

كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، مازال ينتظر تحديد موعد مباراة الفريق القومي أمام النيجر المقرر لها الشهر المقبل ضمن الجولة

الأخيرة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

قال لهيطة في تصريحات خاصة: "ننتظر تحديد النيجر موعد المباراة مع منتخب مصر، وبناءً عليها

سيتحدد عدد تدريبات الفريق القومي في نيجيريا، استعدادًا لودية النسور الخضراء يوم 26 مارس المقبل".

وتابع: "إذا أقيمت مباراة النيجر يوم 23 مارس، سيتدرب المنتخب مرتين في نيجيريا، أما إذا أقيمت يوم 24، سيتدرب المنتخب الوطني مرة واحدة فقط".