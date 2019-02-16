رياضة | مدافع ريال مدريد وسيناريو تكرار الحركة الخبيثة

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يواجه سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد خطر الغياب عن كلاسيكو الليجا، أمام برشلونة يوم 2 مارس المقبل في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة "ماركا" أن راموس يمتلك 4 إنذارات، وهو ما سيؤدي لإيقافه مباراة واحدة، حال حصوله على بطاقة صفراء أخرى وقد يلجأ إلى الحصول عليه بشكل متعمد حتى يمكنه المشاركة في الكلاسيكو.

ويلعب ريال مدريد، في الليجا قبل مواجهة الكلاسيكو مع جيرونا غدا الأحد، ثم ليفانتي يوم 24 فبراير الجاري.

وشددت الصحيفة على أن راموس قد يلجأ للحصول على إنذار في مباراة الغد ليغيب عن مواجهة ليفانتي، ثم يكون مؤهلًا للمشاركة أمام برشلونة في الكلاسيكو.

وحصل راموس على بطاقة صفراء متعمدة في مباراة فريقه أمام أياكس الهولندي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتأكد غيابه عن مباراة العودة.

وفتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا للتأكد من حقيقة تعمد مدافع الريال الحصول على البطاقة، ليشارك في ربع النهائي في حالة تأهل فريقه إلى هذا الدور.

وأوضحت الصحيفة أن سيرجيو راموس يواجه نفس المأزق في بطولة الكأس حيث سيغيب عن المباراة النهائية (حال تأهل ريال مدريد لها)، إذا تلقى بطاقة صفراء في إياب نصف النهائي أمام برشلونة.

ريال مدريد يصدر حكم البراءة لسيرجيو راموس

برأ سانتياجو سولاري مدرب نادي ريال مدريد مدافعه سيرجيو راموس وتحدث عن المواجهة المرتقبة يوم غد ضد جيرونا في منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الاسباني.

وقال سولاري :"خلال هذه الفترة في هذا الموسم سوف يكون الفوز محفز جداً ومهم وحاسم للفريق، نحن جميعاً مستعدين لهذه الفترة ولدينا الرغبة للفوز".

وأضاف سولاري: "يوم غد نريد الدخول للمباراة وهدفنا هو الفوز فقط، سوف نقدم كل شيء ضد جيرونا لتحقيق الفوز، جيرونا فريق جيد جداً في الليجا ودائماً مايخلق الخطر للفريق الذي يلعب ضده، نأمل بتحقيق فوز غداً وأن ونعطي الفرحة لجماهيرنا".

وتابع سولاري: "سيرخيو راموس تحدث بوضوح بخصوص البطاقة الصفراء التي تحصل عليها، هو لم يتعمد بالحصول على بطاقة وأعتقد أنه تعرض للخداع من أسئلة الصحفيين"

ورد على تجديد عقده: "أنا أفكر بالفريق فقط فلقد جددت عقدي قبل ثلاث أشهر ولدي عقد حتى عام 2021.. ‏سُئل سيرجيو راموس سؤال خادع ولكن كل شيء كان واضح وهو لم يتعمد بالحصول على البطاقة الصفراء ، لا يوجد شيء آخر لكي يتم تفسيره أكثر".

واستطرد سولاري: "بخصوص حركة جاريث بيل في الوندا تكتسب أهمية كبيرة، سوف نرى ماذا سوف يحدث في الأسابيع المقبلة".

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ويحتل نادي ريال مدريد حالياً المركز الثاني بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة من 23 مباراة خاضها حتى الآن.

من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.

وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة "ديلويت" التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.

واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي "448 مليونا"، والتاسع أرسنال "389 مليونا"، والعاشر توتنهام "379 مليونا".

دي يونج يعجل رحيل راكيتيتش عن برشلونة

اقترب نادي برشلونة من الاستغناء عن أحد نجومه بسبب التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد التعاقد مع دي يونج.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن دي يونج سيكون اللاعب الأساسي في خط وسط برشلونة مما سيجعل النادي يستغني عن إيفان راكيتيتش في الصيف المقبل لأنه سيكون وقتها وصل لعمر الـ31 عامًا ولن يجدد النادي له.