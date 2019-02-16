رياضة | سانتياجو سولاري يحسم مستقبله مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سانتياجو سولاري يحسم مستقبله مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث سانتياجو سولاري مدرب نادي ريال مدريد عن المواجهة المرتقبة يوم غد ضد جيرونا في منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الاسباني.

وقال سولاري :"خلال هذه الفترة في هذا الموسم سوف يكون الفوز محفز جداً ومهم وحاسم للفريق، نحن جميعاً مستعدين لهذه الفترة ولدينا الرغبة للفوز".

وأضاف سولاري: "يوم غد نريد الدخول للمباراة وهدفنا هو الفوز فقط، سوف نقدم كل شيء ضد جيرونا لتحقيق الفوز، جيرونا فريق جيد جداً في الليجا ودائماً مايخلق الخطر للفريق الذي يلعب ضده، نأمل بتحقيق فوز غداً وأن ونعطي الفرحة لجماهيرنا".

وتابع سولاري: "سيرخيو راموس تحدث بوضوح بخصوص البطاقة الصفراء التي تحصل عليها، هو لم يتعمد بالحصول على بطاقة وأعتقد أنه تعرض للخداع من أسئلة الصحفيين"

ورد على تجديد عقده: "أنا أفكر بالفريق فقط ، لقد جددت عقدي قبل ثلاث أشهر ولدي عقد حتى عام 2021.. ‏سُئل سيرخيو راموس سؤال خادع ولكن كل شيء كان واضح وهو لم يتعمد بالحصول على البطاقة الصفراء ، لا يوجد شيء آخر لكي يتم تفسيره أكثر".

واستطرد سولاري: "بخصوص حركة جاريث بيل في الوندا تكتسب أهمية كبيرة، سوف نرى ماذا سوف يحدث في الأسابيع المقبلة، يقصد العقوبة التي سوف يفرضه الأتحاد الإسباني".

ويحتل نادي ريال مدريد حالياً المركز الثاني بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري الاسباني برصيد 45 نقطة من 23 مباراة خاضها حتى الآن.

من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

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ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.

وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة "ديلويت" التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.

واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي "448 مليونا"، والتاسع أرسنال "389 مليونا"، والعاشر توتنهام "379 مليونا".

دي يونج يعجل رحيل راكيتيتش عن برشلونة

اقترب نادي برشلونة من الاستغناء عن أحد نجومه بسبب التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد التعاقد مع دي يونج.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن دي يونج سيكون اللاعب الأساسي في خط وسط برشلونة مما سيجعل النادي يستغني عن إيفان راكيتيتش في الصيف المقبل لأنه سيكون وقتها وصل لعمر الـ31 عامًا ولن يجدد النادي له.