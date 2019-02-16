رياضة | زمالك 2003 يضرب النجوم برباعية ببطولة الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زمالك 2003 يضرب النجوم برباعية ببطولة الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2003 الفوز على نظيره نجوم اف سي بأربعة أهدف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الحادية والعشرين ببطولة الجمهورية للناشئين .

أحرز أهداف الزمالك كل من عبدالرحمن حماده "هدفين" ومحي جمعة "هدفين" ليقودا الفريق للفوز الكبير .

يذكر أن الفريق يقوده المدير الفني سامح إسماعيل ويعاونه سامي عبدالحليم ومنتصر الجدي و مغاوري إداريا .