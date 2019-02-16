رياضة | علقة ساخنة لزوجة ماورو إيكاردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علقة ساخنة لزوجة ماورو إيكاردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت سيارة واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان الإيطالي للاعتداء صباح اليوم، السبت، في أحد شوارع مدينة "ميلانو".

وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي عن أن سيارة واندا نارا التي كانت تقلها وأطفالها تعرضت للقذف بالحجارة بالقرب من ملعب سان سيرو.

وجاء الاعتداء بسبب أزمة تجديد عقد إيكاردي مع إنتر ميلان، بعدما خرجت تقارير تشير إلى أن واندا هي السبب في فشل مفاوضات النيراتزوري مع المهاجم الأرجنتيني لتجديد عقده مع النادي.

وتطلب واندا حصول زوجها إيكاردي على راتب يبلغ 10 ملايين يورو بينما ماروتا المدير الرياضي لإنتر ميلان، لن يوافق على أكثر من 7 ملايين.

أسطورة يوفنتوس يسخر من كريستيانو رونالدو

سخر أليساندرو ديل بييرو أسطورة نادي يوفنتوس الإيطالي من تولي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الحالي مهمة تسديد الركلات الثابتة في المباريات الرسمية.

وقال ديل بييرو لموقع "كالتشيو ميركاتو": "كريستيانو رونالدو دائما ما يتولى تسديد الركلات الحرة في مباريات البيانكونيري.. ربما هناك بند أو شيء ما مكتوب في عقد رونالدو، لا أعرف الحقيقة".

وأضاف ديل بييرو: "يوفنتوس لديه ميرالم بيانيتش وباولو ديبالا وكلهم مميزون في الركلات الحرة ويجب أن يتم التناوب بينهم بين الحين والآخر".

مانشستر يونايتد يدخل حرب خطف "موهبة" دورتموند

يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لتقديم عرض مغر للحصول على خدمات جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند الألماني في الصيف المقبل.

وقالت صحيفة "الصن" البريطانية، إن إدارة بوروسيا قد حددت سعر اللاعب الدولي الإنجليزي، البالغ من العمر 18 عاما، بمبلغ قيمته 70 مليون جنيه إسترليني.

ويتوقع أن يصبح سانشو أغلى لاعب شاب في تاريخ مانشستر يونايتد، في حالة موافقة دورتموند على عرض النادي الإنجليزي، حيثُ لم يسبق للإدارة دفع هذا المبلغ في لاعب لم يتجاوز عمره 20 عاماً.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد يستعد لدفع هذا المبلغ، لإعادة سانشو إلى الملاعب الإنجليزية، بفضل تألقه مع الفريق الألماني خلال الفترة الأخيرة، وكان قد سبق له اللعب في مانشستر سيتي.

وذكرت الصحيفة البريطانية أنه في حال نجح مانشستر يونايتد في التعاقد مع سانشو، فإن المان سيتي سوف يحصل على 10.5 مليون جنيه إسترليني، حيث وضع بندا في عقده مع دورتموند، يضمن له الحصول على 15% من قيمة إعادة بيعه لأي نادٍ آخر في المستقبل.

بايرن ميونيخ موقف "كومان" من اللعب أمام ليفربول

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني،موقف لاعبه الفرنسي كينجسلي كومان من اللعب أمام ليفربول الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأصدر بايرن ميونيخ بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني، كشف خلاله عن خضوع كومان لفحوصات الطبية، صباح اليوم السبت أثبتت عدم معاناته من إصابة قوية وسيشارك أمام ليفربول.

وأصيب كومان في الكاحل خلال مواجهة أوجسبورج، أمس الجمعة، لتحوم الشكوك حول لحاقه بمواجهة الريدز المرتقبة على ملعب أنفيلد.

برشلونة يحسم أهم صفقاته نهائيا

حسم نادي برشلونة الإسباني أهم صفقاته الصيفية لتدعيم خط الوسط في الموسم الجديد بعد الاتفاق مع الفرنسي أدريان رابيو للانضمام إلى النادي بصورة رسمية، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان هذا الموسم.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نقلاً عن تقارير فرنسية أن برشلونة أنهى تفاصيل الحصول على خدمات أدريان رابيو بعد أن أبدى اللاعب رغبته في الانضمام للفريق بنهاية عقده مع باريس.

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وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان لم يغلق الباب في وجه رابيو وإذا أراد رابيو تجديد عقده مع النادي، ستتم الاستجابة له سريعًا.

ضربة ثلاثية تهدد أحلام برشلونة

يواجه نادي برشلونة الإسباني خطر غياب 3 نجوم أمام إشبيلية حال حصولهما على بطاقات صفراء اليوم في مباراة بلد الوليد اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين في الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن الثلاثي إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال كليمونت لينجليت في رصيدهما أربع بطاقات صفراء وإذا حصل أحدهما على إنذار جديد اليوم سيتم إيقافه ويغيب أمام إشبيلية لتراكم البطاقات.

وتنص اللائحة في الدوري الإسباني على أنّ يتم إيقاف اللاعبين بشكل رسمي لمباراة واحدة، بعد الحصول 5 إنذارات صفراء.

ويلعب برشلونة مع إشبيلية يوم السبت المقبل الموافق 23 فبراير على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

مصائب ليون فوائد عند برشلونة

ضربت الإصابات فريق ليون الفرنسي قبل مباراة برشلونة الإسباني في ذهاب دور الـ16من دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن المدافع جايسون دينايير ولاعب الوسط تانجي ندومبيلي مهددان بالغياب أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل لإصابات في الكاحل.

من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.

وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة "ديلويت" التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.

واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي "448 مليونا"، والتاسع أرسنال "389 مليونا"، والعاشر توتنهام "379 مليونا".

دي يونج يعجل رحيل راكيتيتش عن برشلونة

اقترب نادي برشلونة من الاستغناء عن أحد نجومه بسبب التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد التعاقد مع دي يونج.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن دي يونج سيكون اللاعب الأساسي في خط وسط برشلونة مما سيجعل النادي يستغني عن إيفان راكيتيتش في الصيف المقبل لأنه سيكون وقتها وصل لعمر الـ31 عامًا ولن يجدد النادي له.