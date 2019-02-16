اونلاين | kora star.. بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري يلا شوت .. كورة اون لاين

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بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري

تنطلق في السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة اليوم السبت مباراة الذهاب في دور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية) بين ناديي الهلال والاتحاد السكندري في مباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر.

تقام مبااراة الهلال ضد الاتحاد على استاد جامعة الملك سعود بالرياض وتنطلق في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة 7:30 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تكون المواجهة مذاعة على قنوات أبوظبي الرياضية المفتوحة، يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد لايف.