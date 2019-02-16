اونلاين | رابط بث مباشر - كأس زايد - مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري - كورة لايف .. كورة ستار

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رابط بث مباشر - كأس زايد - مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري - كورة لايف .. كورة ستار

يلتقى فريقى مباراة اهلي جدة السعودي والوصل الاماراتي، اليوم اليوم السبت 16-2-2019، فى ذهاب دور الثمانية من مسابقة كأس زايد العربية للأبطال.

تقام المباراة علي ملعب نادي الوصل في الامارات، فى تمام الساعة 4.30 بتوقيت مكة المكرمة، 3:30 بتوقيت القاهرة

رابط بث مباشر - كأس زايد - مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري - كورة لايف .. كورة ستار



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موقعة اليوم ستكون هامة بين الفريقين من اجل تحقيق الانتصار والعبور للدور القادم من البطولة العربية فهي مباراة تضمن تواجد ممثل اسيوي في الدور القادم من البطولة العربية وسيسعي ممثل الامارات المتبقي في البطولة فريق الوصل لمواصلة المشوار نحو المربع الذهبي والمنافسة علي لقب البطولة هذا الموسم.

رابط بث مباشر - كأس زايد - مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري - كورة لايف .. كورة ستار



اهلي جدة كان تمكن من اخرج فريق وفاق سطيف الجزائري في الدور الـ16، في المقابل كان الوصل الاماراتي قد فجر مفاجاة تلو الاخري في البطولة حينما نجح في اقصاء اتحاد جدة فى الدور الـ32، ثم قام باقصاء الاهلي المصري في دور ثمن النهائي.

رابط بث مباشر - كأس زايد - مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري - كورة لايف .. كورة ستار

