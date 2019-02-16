اونلاين | بث مباشر| مشاهدة مباراة ’’الهلال والاتحاد’’ اليوم السبت 16 فبراير في البطولة العربية

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد، وكان لهلال قد تأهل إلي دور ربع النهائي من البطولة العربية للاندية الأبطال بعد تغلبه على فريق النفط العراقي، بينما صعد الاتحاد السكندري إلي هذا الجور بعد تحقيق مفاجأة وتخطيه الزمالك المصري بركلات الترجيح بعد نهاية المباراتين بفوز كل فريق بهدف نظيف، وستتمكنوا من مشاهدة المباراة بث مباشر أون لاين بأعلى جودة ممكنة يلا شوت حصري الجديد.