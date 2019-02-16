اونلاين | مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر الاسطورة livehd7 يلا شوت اونلاين بدون تقطيع في كأس زايد كورة لايف ستار

يلا شوت الآن مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد اليوم بث مباشر الاسطورة في بطولة زايد العربية للأندية الأبطال 2019، حيث يلتقي الهلال ضد الاتحاد السكندري المصري livehd7 بث مباشر بدون تقطيع el-hilal يلا شوت اونلاين، مباراة الهلال السعودي والاتحاد المصري تأتي في ور الثمانية من البطولة العربية وسوف تقام مباراة الذهاب اليوم السبت بالعاصمة السعودية الرياض وسوف نوفر لكم الرابط الخاص لمشاهدة ماتش الهلال والاتحاد السكندري.

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ستتمكنوا من مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري يوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية العربية، السادسة والنصف بتوقيت جمهورية مصر العربية، وسوف تنقل المباراة بشكل حصري فضائي على قناة أبو ظبي الرياضية، وستلعب مباراة الإياب يوم الاثنين الذي يوافق الخامس والعشرون من شهر فبراير بمدينة الإسكندرية على ملعب برج العرب.

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