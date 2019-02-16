اونلاين | لايف Zayed Cup كول كورة| مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر يوم السبت 16/2/2019 (يوتيوب youtube)

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لايف Zayed Cup كول كورة| مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر يوم السبت 16/2/2019 (يوتيوب youtube)

الخليج 365 الرياضي يقدم خدمة مشاهدة مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم السبت الموافق 16-2-2019 في كأس زايد للأندية الأبطال.

الاتحاد السكندري Vs الهلال.

البطولة : كأس زايد للأندية الأبطال (ربع نهائي (مباراة ذهاب)).

القنوات الناقلة : أبو ظبي الرياضية 1 .

الملعب : استاد برج العرب .

المعلقين : علي سعيد الكعبي + عصام عبده .

موعد المباراة :

7:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:30 مساءاً بتوقيت مصر .

6:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

6:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

6:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

6:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:30 مساءاً بتوقيت العراق .

6:30 مساءاً بتوقيت السودان .

7:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

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6:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:30 مساءاً بتوقيت تونس .

5:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

5:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

8:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:30 مساءاً بتوقيت قطر.

4:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

7:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

سيكون الجمهور الرياضي السعودي والمصر على موعد مع مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر يوم الغد السبت 16 فبراير في منافسات بطولة كاس زايد للاندية الابطال، البث الحي المباشر ومشاهدة مباريات اليوم كورة اون لاين نقل مباشر مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري بجودة عالية، على موقع يلا شوت بلس الجديد كورة اون لايف الهلال السعودي والاتحاد السكندري

تابع لايف كورة لايف مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم اون لاين فى ربع نهائي كاس زايد للاندية، على أرضية ملعب جامعة الملك سعود ومن المقرر إقامة مباراة الهلال مع الاتحاد السكندري لايف في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة و18:30 بتوقيت القاهرة، ويتم نقل مباراة الهلال والاتحاد السكندري على قناة أبوظبي اتش دي 1 .

يلا شوت بلس الجديد لبث المباريات مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد السكندري في كأس زايد للاندية الابطال، حيث يحل فريق الاتحاد السكندري المصري ضيفا على نظيره فريق الهلال السعودي في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، وتقام مباراة الهلال والاتحاد استاد جامعة الملك سعود بالرياض .

كورة اون لاين مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد السكندري مباشر اليوم على موقع عرب فور نيوز، رابط الاسطورة لبث المباريات يدخل نادي الهلال السعودي مباراة اليوم معلقا آماله على التأهل للدور نصف نهائي لهذه البطولة، فيما سيحاول خصمه الاتحاد السكندري هو الاخر التفوق في هذا اللقاء الكروي .