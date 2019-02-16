اونلاين | مشاهدة مباراة الإسماعيلي والنجوم بث مباشر اليوم السبت 16 / 2 / 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الإسماعيلي والنجوم بث مباشر اليوم السبت 16 / 2 / 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي الإسماعيلي والنجوم ضمن بطولة الدوري المصري 2019، في الأسبوع الثاني والعشرون ، الإسماعيلي في مواجهة جديدة نادي النجوم، لقاء يطمح فيه الدراويش بالانتصار بعد الفترة الأخيرة الناجحة للفريق، وأيضا بعد قرار الكاف السعيد لعشاق القلعة الصفراء، والعودة من جديد إلي منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تنطلق المواجهة بين فريقي الإسماعيلي والنجوم في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 16:00 بتوقيت القاهرة.

وننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الإسماعيلي والنجوم مباشر في لقاء اليوم السبت 16 / فبراير / 2019.

مشاهدة مباراة الإسماعيلي والنجوم مباشر