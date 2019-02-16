اونلاين | بدأت LIVE : بث مباشر| مشاهدة مباراة ’’الهلال والاتحاد’’ اليوم السبت 16 فبراير في البطولة العربية

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بدأت LIVE : بث مباشر| مشاهدة مباراة ’’الهلال والاتحاد’’ اليوم السبت 16 فبراير في البطولة العربية

نوفر لكم مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري المصري، في المباراة المرتقبة بين الفريقين والتي ستجمعهم مساء اليوم، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي نهائي كأس زايد للأندية الأبطال غدا السبت على استاد جامعة الملك سعود بالرياض وسط حضور جماهيري، ومن خلال المقال سنتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد السكندري بدون تشفير.

بدأت LIVE : بث مباشر| مشاهدة مباراة ’’الهلال والاتحاد’’ اليوم السبت 16 فبراير في البطولة العربية



مباراة الهلال والاتحاد السكندري

يدخل الهلال المباراة وهو متصدرا للدوري السعودي وذلك بعدما فاز على القادسية في إطار منافسات الجولة 20 بنتيجة 4/1، حيث أن الزعيم متصدرا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 49 نقطة وبفارق ست نقاط فقط عن النصر الذي يحتل المركز الثاني، وحتى الآن فقد فاز الهلال في 15 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى هزيمة واحدة.

بدأت LIVE : بث مباشر| مشاهدة مباراة ’’الهلال والاتحاد’’ اليوم السبت 16 فبراير في البطولة العربية

أما الاتحاد السكندري فيقدم أداء جيد في الدوري المصري هذا الموسم، فبعد مرور 22 جولة استطاع زعيم الثغر أن يحتل المركز الثاني عشربرصيد 24 نقطة، وحتى الآن فقد فاز في 5 مباريات وتعادل في تسع وخسر في 8 مباريات.

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بدأت LIVE : بث مباشر| مشاهدة مباراة ’’الهلال والاتحاد’’ اليوم السبت 16 فبراير في البطولة العربية



موعد مباراة الهلال والاتحاد السكندريموعد مباراة الهلال والاتحاد السكندري

موعد مباراة الهلال والاتحاد السكندري

من المقرر أن يكون توقيت مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري في دور الـ 8 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال “البطولة العربية” في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءا بتوقيت المملكة السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد السكندري

تنقل مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر عبر قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة على النايل سات بأعلى جودة للصوت والصورة.

بدأت LIVE : بث مباشر| مشاهدة مباراة ’’الهلال والاتحاد’’ اليوم السبت 16 فبراير في البطولة العربية

