اونلاين | مشاهدة مباراة الإسماعيلي والنجوم بث مباشر اليوم السبت 16 / 2 / 2019 الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الإسماعيلي والنجوم بث مباشر اليوم السبت 16 / 2 / 2019 الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة البلجيكى سيدومير يانوفيسكي، عن التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها لقاء النجوم المقرر له بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين للدوري العام.

وجاء التشكيل كالتالى:-

حراسة المرمى: محمد فوزى

خط الدفاع: طارق طه – باهر المحمدى – محمد مجدى – أسامة إبراهيم

خط الوسط : محمود دونجا – محمود متولى - كريم بامبو – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى

خط الهجوم: شيلونجو

على مقاعد البدلاء كل من :" محمد مجدى – ريتشارد بافور – عماد حمدى – إبراهيم عبد الخالق – يحيى زايد – وجيه عبد الحكيم – أودا مارشال".

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النجوم يتسلح بـ"الحضري"

وأعلن أحمد سامي المدير الفني للنجوم عن التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها لقاء الدراويش.

وجاء تشكيل النجوم كالتالي:-

حراسة المرمى: عصام الحضري

الدفاع: محمود فتح الله - خالد عبد الرازق - مايكل أزخومين - أحمد أيمن

الوسط: محمود حليمو - عمرو السيسي - محمد همام - إسلام الفار - أيمن غباشي

الهجوم: صلاح أمين

واحتفظ المدير الفني على مقاعد البدلاء كلا من: " أحمد عبد الفتاح حارس مرمى، أحمد شرويدة، كوريه ديديه، توسين أومويلي، لاما كولين، أحمد ربيع، إسلام حازم".