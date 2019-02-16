اونلاين | يلا شوت الجديد هدف جاسم .. مشاهدة مباراة الاهلي والوصل الاماراتي بث مباشر اليوم السبت 16 / 2 / 2019 البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت الجديد هدف جاسم .. مشاهدة مباراة الاهلي والوصل الاماراتي بث مباشر اليوم السبت 16 / 2 / 2019 البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي الاهلي والوصل الاماراتي ضمن بطولة البطولة العربية 2019، ، ذهاب البطولة العربية ، على ملعب زعبيل بديار الإماراتي وسط الجماهير الإماراتية التي تتمني الفوز لفريق الوصل ، تأهل الفريق السعودي إلى ربع نهائي ، بعد فوزه على وفاق سطيف الجزائري 1-0 في مواجهة الذهاب بالدور السابق ، والتعادل 1-1 في مواجهة الإياب التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة وسط ديارة وجماهيره ، ويمكنك اليوم مشاهدة مباراة أهلي جدة والوصل.

تنطلق المواجهة بين فريقي الاهلي والوصل الاماراتي في تمام الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 15:30 بتوقيت القاهرة.

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نحن في الخليج 365، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الاهلي والوصل الاماراتي مباشر في لقاء اليوم السبت 16 / فبراير / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة الاهلي والوصل الاماراتي مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الاهلي والوصل الاماراتي مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل الخليج 365، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.