اونلاين | الاهلي والوصل بث مباشر يلا شوت اونلاين الاسطورة livehd7 بطولة زايد| رابط ماتش الاهلي والوصل تابع كورة ستار بدون تقطيع HD

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مشاهدة مباراة الاهلي ضد الوصل يلا شوت، وكان أهلي جدة السعودي قد وصل إلي دور الثمانية من البطولة العربية لكرة القدم، بعد تخطية وفاق سطيف الجزائري بنتيجة هدفين لهدف في مجموع المباراتين، بينما تأهل الوصل الإماراتي على حساب الأهلي المصري بعد التعادل في الإسكندرية بهدفين لكل فريق، وتعادل الفريقين في العودة بهدف لكل فريق، وتأهل الوصل مستفيداً من قاعدة الهدف خرج الأرض بهدفين في حالة التساوي في مجموع الأهداف.