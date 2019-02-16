اونلاين | كورة اون لاين | بث مباشر مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري | يلا شوت | كورة لايف

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بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري

تنطلق في السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة اليوم السبت مباراة الذهاب في دور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية) بين ناديي الهلال والاتحاد السكندري في مباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر.

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تقام مبااراة الهلال ضد الاتحاد على استاد جامعة الملك سعود بالرياض وتنطلق في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة 7:30 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تكون المواجهة مذاعة على قنوات أبوظبي الرياضية المفتوحة، يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد لايف.

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من المتوقع أن يكون الحضور الجماهيري للزعيم كبيراً في هذه المباراة لوضع قدم بنصف نهائي البطولة العربية والتقدم بأريحية تجعل مباراة العودة بالإسكندرية سهلة، وكان الهلال قد صعد لدور الـ 8 بعد أن تغلب على نادي النفط العراقي بنتيجة 6-0 في مجموع لقائي الذهاب والعودة، أما الاتحاد فقد وصل إلى هذا الدور بعد أن أقصى حامل لقب النسخة الماضية نادي الترجي التونسي ونادي الزمالك أحد الفرق التي كانت مرشحة للبطولة، لايف يوتيوب مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد.

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الاتحاد السكندري يلقب سيد البلد في مصر وكذلك زعيم الثغر السكندري، وأيضاً يطلق على نادي الهلال زعيم الأندية السعودية، فسيكون لقاء الزعيمين، وتعتبر المباراة هي أول مواجهة تاريخية بين الفريقين سواء ودياً أو على المستوى الرسمي، ولم يتلقى نادي الهلال طوال البطولة العربية أي هدف، بينما مُني مرمى الاتحاد السكندري بـ 5 أهداف في 7 مباريات، حيث خاض الفريق المصري البطولة من الأدوار التمهيدية.